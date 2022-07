Férias de última hora? Ryanair tem voos desde 9,99 euros até à meia-noite

Low-cost irlandesa disponibiliza mais de 240 mil lugares a partir de Lisboa, Porto e Faro com preços desde 9,99 euros. © Artur Machado Global Imagens

Dinheiro Vivo 21 Julho, 2022 • 11:16

O verão já vai quase a meio mas ainda há esperança para quem quiser marcar uma viagem de última hora a preços mais convidativos. A Ryanair acaba de lançar uma campanha flash, com a duração de apenas 24 horas, com bilhetes para 16 destinos a partir dos 9,99 euros, só ida. A companhia aérea low-cost disponibiliza até à meia-noite desta quinta-feira, 21, mais 240 mil lugares com tarifas promocionais para viagens a realizar entre 01 de setembro e 20 de outubro.

As ofertas, disponíveis no site oficial da transportadora, são referentes a voos com origem nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A partir da capital é possível comprar bilhetes para Valência (9,99 euros), Sevilha (12,99 euros), ou Luxemburgo (16,99 euros), por exemplo. Se a partida estiver marcada para a Invicta, as opções incluem a cidade francesa de Toulouse (12,99 euros), Palma (16,99 euros) ou Londres Stansted (19,99 euros). Por fim, em Faro, há ofertas para Madrid (9,99 euros), Londres Luton (26,99) ou Valência (15,74).

As tarifas promocionais são aplicadas a dias específicos e variam consoante a lista de datas disponíveis. Através do site da companhia irlandesa é possível fazer a simulação e consultar todas as datas e preços em vigor para escolher a melhor combinação. Por exemplo, é possível agendar uma viagem de sete dias para Sevilha, a partir de Lisboa, por 25,98 euros ida e volta com partida a 21 de setembro e regresso a 28 do mesmo mês.

Recorde-se que os preços dizem respeito aos bilhetes que avião que incluem apenas uma mala pessoal que deverá caber debaixo do assento à frente do passageiro. Toda a bagagem extra bem como seguros ou marcação de lugares no avião é cobrado à parte.