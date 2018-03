Férias milionárias. Airbnb vai alugar “casas mais luxuosas do mundo”

O objetivo está definido: chegar a mais de mil milhões de hóspedes por ano até 2028. Para isso a plataforma de reserva de alojamentos já tem um roteiro estratégico traçado vai apostar forte no mercado de luxo, com os novos serviços Airbnb Plus e Beyond por Airbnb.

Criada em 2008, hoje a plataforma Airbnb tem 4,5 milhões de imóveis registados em 81 mil cidades. O mercado de alojamentos da Airbnb oferece acesso a milhões de lugares para ficar em mais de 191 países, desde apartamentos e moradias até castelos, casas na árvore e soluções B&Bs.

Ao longo dos últimos 10 anos, diz a empresa, os anfitriões registados na Airbnb ganharam mais de 41 mil milhões de dólares e os hóspedes fizeram mais de 300 milhões check-ins na plataforma.

“De modo a reforçar o apelo a ainda mais hóspedes e a reconhecer os anfitriões que vão mais além na oferta de uma hospitalidade excecional, a Airbnb lança um novo tipo de anúncios de casas, verificadas pessoalmente para um nível de qualidade e conforto acrescidos”, explica a empresa, que esta semana apresentou a sua estratégia para os próximos anos em São Francisco, nos Estados Unidos.

Para começar, a opção Airbnb Plus inclui 2.000 casas em 13 cidades, disponíveis de imediato, para “clientes que procuram casas bonitas, hóspedes excecionais e maior tranquilidade”. De acordo com a plataforma, as casas Airbnb Plus são inspecionadas e verificadas ao vivo e a cores, por elementos da empresa, com base numa lista de verificação com mais de 100 pontos, que incluem limpeza, conforto e design, entre outros.

Na sequência da aquisição da empresa de aluguer de casas de luxo Luxury Retreats, em 2017, a Airbnb apresentou também o novo serviço Beyond by Airbnb, que será lançado “esta primavera”. Trata-se se de “viagens personalizadas, incluindo as casas mais luxuosas do mundo, experiências pensadas para o utilizador e uma hospitalidade de nível mundial”.

De olho no que poderão vir a ser os próximos dez anos, a Airbnb apresentou uma nova estratégia para o seu negócio de aluguer de alojamentos que inclui também quatro novos tipos de propriedades: casa de férias, espaço único, bed&breakfast e boutiques (além das já existentes – espaço inteiro, quarto privado e quarto partilhado). Ao todo, passam a ser sete os tipos de propriedades principais

“Ao longo dos anos os tipos de propriedades anunciadas na plataforma tornaram-se cada vez mais diversificados – desde árvores até “hotéis boutique – mas, na verdade, atualmente apenas é possível navegar por três tipos de alojamentos. Isto nem sempre facilita a que os hóspedes encontrem o que realmente procuram”, refere a empresa em comunicado.

A somar a todas estas novidades, a Airbnb também vai oferecer as novas Coleções Airbnb. “Hoje são lançadas as Airbnb para Famílias e Airbnb para viagens de Trabalho, com as coleções para Casamentos, Luas de Mel, escapadinhas de Grupo e Festas ao Jantar previstas para o final deste ano”, disse ainda a empresa.

Para terminar, no final de 2018 a Airbnb irá também reconhecer os seus melhores hóspedes com um novo programa de membros que oferece benefícios durante toda a viagem. “O programa Superguest estará inicialmente disponível este verão para 10 mil hóspedes, em modo de teste, antes de ser lançado para uma comunidade mais ampla de hóspedes da Airbnb até o final deste ano”.