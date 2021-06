Férias n'O Século estão de volta, com segurança reforçada

Colónia Balnear "O Século" © GONÇALO ROSA DA SILVA/GI

No ano passado não aconteceu, mas está agora de volta a colónia de férias que a Fundação O Século promove há décadas. A organização anunciou as datas entre 12 de julho e 4 de setembro, com os campos de verão a realizar-se apenas em regime fechado e crianças e monitores testados no início de cada turno, para garantir a segurança de todos em tempos de covid. Também o número de crianças foi reduzido para metade.

Neste ano, os Campos de Férias para crianças de todo o país, entre os 6 e os 12 anos, estarão assim repartidos por oito turnos naquele período de tempo e trazem algumas mudanças para aassegurar que os miúdos vão á praia e se divertem com os cuidados a que a covid obriga. Além do regime fechado (com dormida) ser obrigatório, para que não haja contágios decorrentes de entradas e saídas, serão seguidas as normas de distanciamento social e etiqueta respiratória.

Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, Instituições e particulares poderão inscrever as crianças através do e-mail colonia@oseculo.pt .

Nascida da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, que se instalou em São Pedro do Estoril. numa antiga fábrica de conservas, a 10 de setembro de 1927, a Colónia concretiza a ideia do então jornalista e diretor do extinto Jornal O Século, João Pereira da Rosa, de proporcionar às crianças dias de férias na praia. Atualmente, a Colónia de Férias é uma das várias valências sociais da Fundação "O Século, que desenvolve um vasto trabalho social desde a infância até à idade sénior, apoiando diariamente mais de 600 pessoas", concretiza fonte da fundação.

Colónia O Século nos primeiros anos © Arquivo DN

Ajudar quem ajuda

Os últimos tempos deixaram também cicatrizes na colónia e na Fundação O Século, que decidiu lançar uma campanha nas redes sociais para conseguir financiamento que lhe permita reabilitar as camaratas, lançada simbolicamente no Dia da Criança.

A campanha tem como rosto a atriz Liliana Santos, embaixadora da Fundação "O Século", à qual se associou a Fundação AGEAS, e pretende melhorar as condições em que são recebidas as crianças durante o verão, bem como criar bolsas sociais para as Colónias de Férias.