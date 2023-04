Fernando Medina, Gonçalo Pires e Alexandra Reis também usaram carros da TAP para fins pessoais

© Ilustração: Vitor Higgs

A Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI) ainda só vai no início, mas são já várias as polémicas conhecidas ao fim de apenas seis das 62 audições definidas na agenda. Alexandra Reis abriu a porta a mais uma, acusando a ex-CEO de utilizar o carro de serviço da empresa pública para uso pessoal. Esta semana, o também exonerado presidente do conselho de administração, Manuel Beja, confirmou o episódio aos deputados e revelou que, quando confrontada, Christine Ourmières-Widener se disse vítima de uma "perseguição pessoal", assegurando não ser a única dentro da companhia a fazê-lo. E não era.



Ao que o Dinheiro Vivo apurou, a prática era recorrente entre os administradores. Stéphanie Sá Silva, a mulher do agora ministro das Finanças, foi diretora jurídica da TAP durante quatro anos, tendo abandonado a transportadora em março de 2022, altura em que Fernando Medina entrou para o governo. Durante o período em que exerceu funções também teve direito a um carro de serviço atribuído pela TAP. A advogada personalizou o automóvel, colocando suportes de bicicleta no tejadilho e até Medina, na altura presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi visto, em diversos contextos, a conduzir a carrinha Peugeot 308 da frota da companhia, garante ao DV uma fonte que não quis identificar-se.



Já a antiga administradora, que recebeu meio milhão de euros para sair da empresa, apontou o dedo à gestora francesa, mas também ela terá chegado a socorrer-se dos serviços de motoristas da TAP. Alexandra Reis terá dado ordens para que os seus filhos fossem transportados para a academia do Sporting, em Alcochete, onde jogavam futebol. Terão sido várias as emergências familiares a justificar pedidos na secretaria-geral da empresa pública. O administrador financeiro, Gonçalo Pires, também terá chegado a requerer a recolha dos filhos no colégio que frequentam em Lisboa, segundo a mesma fonte.



No caso de Christine Ourmières-Widener, o carro foi pedido algumas vezes para ir buscar o marido, Floyd Murray Widener, ao aeroporto. Há ainda o exemplo de uma diretora da companhia que pediu à TAP a troca de viatura, alegadamente, por esta não ter espaço suficiente para a família. A empresa acedeu e atribuiu-lhe um Peugeot 508 para substituir o modelo 308 que tinha inicialmente.



O rol de episódios levou a que Manuel Beja colocasse o assunto na agenda das reuniões do conselho de administração e da comissão executiva com o intuito de apelar aos gestores e administradores o fim do uso dos carros para finalidades que não fossem do foro profissional. As conversas ficaram registadas nas atas dos encontros.



Manuel Beja "perplexo"

O ex-chairman da TAP contou esta semana os detalhes no Parlamento sobre o caso que espoletou a adoção de uma regulamentação interna para proibir o uso da frota da empresa no âmbito particular. O ex-presidente do conselho de administração referiu, durante a audição na CPI, que ficou a saber pela boca de um motorista que a CEO tinha pedido boleia para o marido, conforme Alexandra Reis já tinha avançado uns dias antes. O então chairman, que confirmou a informação junto da secretaria-geral da TAP, confrontou a gestora francesa.



"Houve uma tentativa de justificação da prática e foi das poucas situações em que perdi a paciência. Achei que se estava a justificar o injustificável e que, no contexto português, não seria, de todo, uma prática desejável e aceitável, particularmente no momento em que nós procedemos a muitos despedimentos", afirmou, não poupando críticas à gestão de Ourmières-Widener.



"Os argumentos que estavam a ser utilizados não eram aceitáveis e revelavam uma liderança pouco servidora e uma preocupação de bom senso e razoabilidade que me preocupou bastante", acrescentou.

Foi Alexandra Reis quem levou o tema pela primeira vez à CPI, a 5 de março. A antiga administradora afiançou que a CEO quis despedir este motorista, que revelou "com candura" a Manuel Beja o episódio do marido da gestora francesa, com o argumento de que não estava vacinado contra a covid-19.



Alexandra Reis adiantou que a situação foi resolvida depois da sua intervenção. O motorista em causa, que é familiar do presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), acabou por manter as mesmas funções. Christine Ourimières-Widener tentou ainda que este fosse transferido para a área de procurement da empresa, o que acabou por não acontecer, sabe o Dinheiro Vivo.



"O presidente do conselho de administração impôs muito rapidamente uma regra relativa à utilização das viaturas e dos motoristas para situações pessoais, a generalidade dos administradores não o fazia", confirmou durante a audição a também ex-secretária de Estado do Tesouro.

Contactados, o ministro das Finanças e o CFO da TAP não responderam até à hora de fecho desta edição.