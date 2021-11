Ferreira Pinto: "Tenho mais do que alguma vez sonhei." Mas ainda não é tempo de arrumar as botas

José Ferreira Pinto, fundador da Procalçado, que fabrica as marcas ForEver, Wock e Lemon Jelly. © Igor Martins / Global Imagens

A comemorar 80 anos, José Ferreira Pinto, fundador da Procalçado, uma das líderes europeias na indústria do calçado, está apostado em assegurar que a sua obra e visão perduram. Criou a Fundação ForEver, na qual irá integrar os projetos solidários em que já está envolvido, como o Pony Club do Porto, que promove a equitação terapêutica para crianças com necessidades educativas especiais, e muitos outros que está ainda a estudar, como a atribuição de bolsas de estudos e iniciativas semelhantes. "Quero agregar o mais possível o que faço e quero que o meu nome possa perdurar para o futuro", explica.

A festa vai ser de arromba e está a ser preparada há meses, com todos os seus trabalhadores, a família (tem quatro filhos e cinco netos) e amigos "mais chegados". Serão 500 pessoas, todas aquelas que foram importantes na construção do pequeno império que começou a criar quase há 50 anos e que hoje se traduz em grandes números: são três marcas distintas que asseguram emprego a 390 pessoas, distribuídas por 14 pavilhões industriais que ocupam quase 19 mil metros quadrados, mas que são já curtos para as necessidades do grupo, que gera uma faturação anual de 24 milhões.

O mote são os 80 anos de José Ferreira Pinto, uma data "marcante", que quer assinalar como tal mas deixando claro que não está ainda preparado para "passar a bola" ou "arrumar as botas". Pelo contrário. O grupo empresarial que criou "com paixão e amor", e onde se fez empresário, é o seu "vício" e por lá andará enquanto a saúde o permitir.

José Ferreira Pinto não tem dúvida de que o filho, que lhe partilha o nome e a gestão da Procalçado, lhe dará a devida continuidade, até porque o acompanha já neste desafio há 25 anos. "O futuro está assegurado, o projeto fica bem entregue", garante. Mas para já, o que quer mesmo é continuar ao leme da embarcação, fazendo aquilo que mais gosta e que permitiu que as solas ForEver sigam para todo o mundo, fornecendo algumas das maiores e mais luxuosas marcas internacionais.

"Sou um homem realizado. Tenho problemas, como todos, mas a verdade é que, não tendo tudo, posso dizer que tenho. Não me falta nada, tenho a minha vida organizada, profissionalmente, familiarmente e materialmente. Tenho mais do que desejava e muito mais do que algum dia sonhei ter", garante, em entrevista ao Dinheiro Vivo. O aniversário marca, também, o lançamento de um livro para contar a sua história, sob o título Ferreira Pinto também é José - um líder [também] é pessoa.

Nascido numa família humilde, o sexto entre dez irmãos, cedo teve de começar a trabalhar. Foi trolha e pedreiro, ainda antes de terminar a 4ª classe, e aos 12 anos quis aprender a arte da carpintaria, seguindo as pisadas do pai. Aos 16 anos já era encarregado da pequena oficina. O que não sabia, tratava de experimentar até aprender.

Mas foi na tropa, como instrutor, que mais aprendeu e de onde saiu já com "mais desenvoltura para enfrentar o mundo" e com a coragem de "nunca hesitar ou olhar para trás". Hoje acredita que a coragem nasce com cada um, mas não esconde a emoção ao falar do pai e da mãe, pedras basilares do homem que é transmitindo-lhe valores fundamentais como "o sentido do dever, a honestidade, a força do trabalho e a humildade", entre outros. A sorte, garante, cada um faz a sua, "tudo depende de se ter a atitude e a postura certa".

E arrojo nunca lhe faltou. Terminado o serviço militar, foi no polo industrial de São João da Madeira que procurou emprego. Na então Empresa Industrial de Chapelaria aprendeu a fazer solas e depressa foi subindo na cadeia. Passou a vendê-las e a correr o país todo. Dez anos depois, decidiu que era tempo de se lançar à aventura sozinho.

A indemnização que recebeu pelo despedimento serviu para arrancar com o seu primeiro negócio, em sociedade com o seu cunhado. Cinco anos depois, alarga a sociedade ao antigo patrão, mas, em 1973, entende que é tempo de se aventurar sozinho. Estabelece-se em Pedroso, nos Carvalhos, e começa a produzir as solas que vende sob a marca ForEver. E rapidamente evolui para os mercados externos, convicto de que, se Portugal podia exportar sapatos, também poderia, de igual forma, exportar componentes. Hoje, dos cinco milhões de solas que produz ao ano, vai quase tudo para fora, direta ou indiretamente. Em Portugal, ajudou a consolidar a fileira.

A chegada da segunda geração à Procalçado, criada em 1984, potencia a entrada em novas áreas de negócio, e o grupo começa a produzir calçado injetado em pvc. Uma forma de potenciar o know how que já tinha na área da injeção, com as solas, e de diversificar os negócios sem entrar em concorrência direta com os seus clientes. Em 2005 nasce a Wock, no calçado profissional, com produtos especializados para as áreas da saúde e da hotelaria, entre outros que, três anos depois, começa a exportar. Em 2013, veio a aposta na moda, com o lançamento da Lemon Jelly, uma das mais conceituadas marcas portuguesas além-fronteiras. Em pandemia, a Wock revelou-se vital para o crescimento do grupo, em especial no segmento da saúde.

Como em tudo, esta é uma história de sucesso em que as dificuldades também existiram. No final da década de 80, o risco de falência da Procalçado foi real. Devia então, 6 milhões de euros a bancos e fornecedores - uma fortuna, à data. Conseguiu o apoio de um jovem economista, mas garante que a estratégia seguida foi pensada por si. E não hesita em classificar esse como o momento "mais importante" da sua aprendizagem na vida.

"Em nove meses, praticamente, tinha o problema resolvido. Não sabia o que era gestão ou economia, pelo meio aprendi isso tudo e, no fim, era já doutor, sem tirar curso nenhum", diz. E não esconde o orgulho de que o processo de recuperação da Procalçado tenha constituído caso de estudo para um estudante de doutoramento da Universidade Católica.