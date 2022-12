Ferrero Rocher quer todas as suas embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis até 2025

© Pixabay

Até 2025 a Ferrero Rocher quer que a totalidade das suas embalagens seja reutilizável, reciclável ou compostável. O caminho está a fazer-se a bom ritmo, uma vez que no ano passado a empresa italiana alcançou 83% deste objetivo, revela a 13ª edição do Relatório de Sustentabilidade da Ferrero Rocher.

O desenvolvimento e reformulação de embalagens existentes, a I+D na Inovação, a associação com instituições nacionais de gestão de resíduos e a educação dos consumidores para completar uma transição de êxito em direção a uma economia circular, a par com ações para eliminar o desperdício, são as quatro áreas que a marca identificou e focou a sua atenção para conseguir chegar aos objetivos nestes três anos seguintes.

Neste âmbito, a empresa lançou, em setembro de 2021, uma nova embalagem com um design ecológico para a sua linha de chocolates Ferrero Rocher. Estas novas caixas ajudam a reduzir a pegada de carbono em 30%, quando comparadas com as anteriores e são também mais fáceis de reciclar, por serem produzidas em polipropileno. Para só as caixas de 16 e 30 bombons é que são feitas daquele material, embora a partir de 2023 as embalagens de 24 peças vão começar - de forma faseada - também a ser fabricadas assim.

Segundo explica a empresa, em comunicado, desde a introdução nas novas caixas a marca já poupou duas mil toneladas de plástico, uma vez que utilizou menos 40% deste material. Quando todas as embalagens forem ecológicas, a empresa prevê que vá evitar o uso de 10 mil toneladas de plástico.

Como forma de garantir o seu compromisso de eliminar as as embalagens plásticas descartáveis, a Ferrero Rocher "uniu forças com fornecedores, empresas de reciclagem e líderes do setor, através da assinatura do Compromisso Global para a Nova Economia do Plástico da Fundação Ellen McArthur", diz o comunicado.

Para além destes objetivos, a empresa quer, até 2025, aumentar o conteúdo reciclado nas embalagens de plástico e reduzir em 10% a utilização de plástico virgem. E, até 2030, reduzir em 43% a sua pegada de carbono por tonelada de produto produzido, assim como apostar nas energias renováveis. "Atualmente 84% da eletricidade adquirida nas fábricas de produção da Ferrero proveem de fontes renováveis e até 16 centros da empresa funcionam com eletricidade 100% renovável", frisa a marca.

Para promover práticas agrícolas responsáveis em regiões chave para o cultivo do cacau, em 2021 promoveu formação a mais de 134 mil agricultores, na Costa do Marfim e no Gana.