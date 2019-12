Ferrovia 2020 com execução de 250 milhões no próximo ano

O Governo conta executar 250 milhões de euros em investimento no programa Ferrovia 2020 no próximo ano. Esta é a previsão de gasto do Estado para as obras prioritárias nas linhas de comboios, de acordo com o relatório do Orçamento do Estado para 2020, entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Esta verba corresponde a pouco mais de 10% dos cerca de 2,2 mil milhões de euros do programa de infraestruturas apresentado em fevereiro de 2016 e custa execução só ficará concluída no início de 2024, conforme o Dinheiro Vivo escreveu em meados de novembro.

Para 2020, o Governo espera concluir a eletrificação da linha do Minho, e concretizar as intervenções na Linha do Norte e na Linha da Beira Baixa, a obra em curso na nova linha entre Évora e Caia – Corredor Internacional Sul (Sines-Caia). Estarão também em curso intervenções na Linha da Beira Alta (Corredor Internacional Norte), bem como intervenções para a modernização e eletrificação da Linha do Oeste e Linha do Algarve”.

Obras prioritárias na ferrovia canceladas ou atrasadas

Na ferrovia, 2020 também vai ficar marcado pela integração da EMEF na CP, a reabertura da oficina de Guifões e a assinatura do contrato de aquisição de 22 novos comboios regionais, que começarão a ser entregues a partir de 2023. Ainda nesta área, nota para a possibilidade de a CP poder contratar operários na reforma para trabalharem nas oficinas.