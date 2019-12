Ferrovia 2020 tem 5% das obras concluídas ao fim de quatro anos

Lançado em fevereiro de 2016, o programa de intervenções nas linhas de comboio Ferrovia 2020 só tem 5% das obras concluídas. O número foi anunciado pelo presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, durante a audição parlamentar na comissão de Economia que decorre esta quarta-feira.

As obras concluídas neste plano prendem-se com a eletrificação do troço entre Caíde e Marco de Canaveses e a eletrificação do troço entre Nine e Viana do Castelo.

De resto, 37% das obras estão em desenvolvimento e há ainda 58% das obras ainda vão ser lançadas no terreno, acrescentou Carlos Fernandes, vice-presidente da IP, na mesma audição.

Ao fim de quatro anos, a empresa conta lançar todos os projetos para concurso até ao final do primeiro trimestre de 2020 e concluir todas as obras até ao final de 2023.

O presidente da IP lembrou ainda que o Ferrovia 2020 representa um investimento total de 2,171 mil milhões de euros, grande parte dele suportado por fundos comunitários. Para 2020, prevê-se que sejam executados 250 milhões de euros de investimento, segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue na segunda-feira no Parlamento.

A audição do líder da IP foi requerida pelo PSD na sequência da notícia do Dinheiro Vivo sobre os atrasos nas obras ferroviárias, publicada em novembro de 2019.