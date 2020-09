Ferrovia: Máquinas de manutenção podem voltar a circular após acidente de Soure

As máquinas de manutenção já podem circular na rede ferroviária nacional. A partir desta quarta-feira, 2 de setembro, IP – Infraestruturas de Portugal já tem autorização para pôr em marcha um total de 50 máquinas de via, segundo informação enviada ao Dinheiro Vivo pelo IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária. O regresso à circulação apenas foi autorizado porque há novas regras de circulação nas linhas com sistema de controlo de velocidade.

Este material tinha sido encostado dia 31 de julho, depois de um destes veículos (conhecido como dresina) ter sido abalroado por um Alfa Pendular em Soure a 190 km/h. O acidente provocou a morte dos dois funcionários da IP que conduziam o veículo de manutenção e provocou um total de 51 feridos, três dos quais ficaram em estado grave.

As dresinas só poderão circular porque foi introduzido um mecanismo de redundância: além do sinal verde, apenas podem entrar na linha de comboio e avançarem para a estação seguinte após uma nova autorização por parte do centro de comando operacional. Esta solução já existia para as linhas sem controlo de velocidade (Convel) mas agora é alargada a toda a rede ferroviária nacional.

Esta medida não tem custos acrescentados para a empresa pública, dá mais segurança aos seus trabalhadores e poderia ter sido implementada bem antes do acidente de Soure.

Em 2018, os peritos do gabinete de prevenção e investigação de acidentes ferroviários (GPIAAF) alertaram que o risco de ultrapassagem indevida de sinal “é 20 vezes superior” numa máquina da IP do que nos comboios dos operadores ferroviários portugueses. O sinal vermelho tinha sido ultrapassado 15 vezes entre 2010 e 2017.

Ainda segundo o IMT, os trabalhadores da gestora ferroviária nacional com funções de maquinista e de agente de acompanhamento já tomaram conhecimento destas alterações, através de uma ação de formação.

As novas regras de circulação dos veículos de manutenção da IP são temporárias, até que a empresa liderada por António Laranjo conclua o processo de compra e instalação de um sistema de proteção automática para estes veículos.