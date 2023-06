Ferrovial vende participação em autoestrada dos Açores por 42,6 milhões de euros

© DR

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Junho, 2023 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa Ferrovial chegou a acordo com os fundos de gestão de infraestruturas Horizon e RiverRock para a venda por 42,6 milhões de euros de 89,2% da participação numa autoestrada nos Açores, noticiou hoje a agência Efe.

A Ferrovial espera conseguir uma mais-valia de 47 milhões de euros com esta operação.

O negócio permite à Ferrovial desconsolidar a totalidade da dívida bruta do projeto com terceiros, que ascende a 284 milhões de euros.

A empresa espanhola continuará a prestar serviços técnicos à concessionária durante um prazo de dois anos, que pode se prolongado de comum acordo, segundo um comunicado citado pela Efe.

A conclusão da transação, que se enquadra na estratégia de rotação de ativos da companhia, está condicionada à aprovação das autoridades portuguesas e das entidades financeiras.

A autoestrada Euroscut Açores, em São Miguel, com mais de 93 quilómetros de extensão e um prazo de concessão que se estende até 2036, é uma das maiores infraestruturas dos Açores.

Foi construída em 2011 e tem três eixos: o sul, que liga o aeroporto ao sul da ilha, o eixo norte, que melhora as ligações entre as duas populações mais importantes da ilha, e o nordeste, que favorece a comunicação entre as populações mais distantes em São Miguel.

Este projeto foi adjudicado à Cintra em 2006 e conta com 27 viadutos, destacando-se a sua complexidade técnica para se adequar à orografia da ilha.

O fundo português Horizon, fundado em 2017, comprometeu-se a investir mais de 150 milhões de euros em diversos ativos de transição energética, serviços sociais e transportes.

Por seu lado, o fundo RiverRock, criado em 2018, gere uma carteira de 200 milhões de euros.