Fertagus com "fortes perturbações" em 23, 25 e 26 de dezembro e 1 de janeiro

O serviço ferroviário da Fertagus, que liga Setúbal e Lisboa, vai ter "fortes perturbações" nos dias 23, 25 e 26 de dezembro e 1 de janeiro de 2023, devido a greves da Infraestruturas de Portugal (IP), segundo a transportadora.

Numa nota publicada no seu 'site', a Fertagus - que explora esta linha ferroviária, com passagem pela Ponte 25 de Abril, mediante o pagamento de uma taxa de utilização à IP - refere que os condicionamentos na circulação dos comboios vão registar-se entre as zero e as 24 horas daqueles dias.

"Tendo sido acordados serviços mínimos na ordem dos 25%, a Fertagus tem previsto realizar apenas 25% da oferta habitual", pode ler-se na nota.

Nos dias 23 e 26 todos os horários são realizados em composição dupla (oito carruagens), de acordo com a empresa.

Os horários que a empresa espera que "sejam possíveis realizar" podem ser consultados na página fertagus.pt.

A transportadora serve atualmente 14 estações, numa extensão com cerca de 54 quilómetros, e o seu serviço é responsável por perto de 85 mil deslocações diárias.

Uma plataforma de vários sindicatos que representam os trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) convocou uma greve para os dias 23 e 26 de dezembro, exigindo um prémio financeiro, entre outras reivindicações.

"No exercício do dever indeclinável que lhes assiste na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores que representam, vem a plataforma de sindicatos ASCEF, ASSIFECO, SINFB, SINFA, FENTCOP, SINDEFER, STF e SIOFA [com representatividade na CP e na IP e suas participadas] comunicar que em devido tempo entregaram um aviso prévio de greve", é referido na informação divulgada pelos sindicatos.

Esta paralisação terá uma duração de 24 horas nos dias 23 e 26 deste mês, mas está ainda prevista uma "greve ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, desde as 00:00 de 23 de dezembro às 24:00 de 02 de janeiro de 2023".

Os trabalhadores da CP e da IP realizaram uma greve no passado dia 30 de novembro que levou ao cancelamento de centenas de comboios e condicionou também o serviço da Fertagus.