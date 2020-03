Fertagus: Novo coronavírus provoca quebra de procura de 85%

O novo coronavírus provocou uma quebra de procura de 85% nos comboios da Fertagus. Esta é a principal consequência da Covid-19 junto da empresa que opera o comboio suburbano da ponte 25 de abril e que até há poucas semanas debatia-se com a enchente de utentes nas horas de ponta. Por causa da forte quebra na procura, a Fertagus reduziu o horário em 35% no início desta semana.

“A frequência dos comboios no horário implementado a 24 de março, no troço Lisboa-Coina, é de 20 minutos, e entre Lisboa e Setúbal é de hora a hora”, detalha fonte oficial da Fertagus em resposta por escrito às questões do Dinheiro Vivo.

Apesar da redução do horário em mais de um terço nos dias úteis, a empresa garante que a redução dos lugares oferecidos é de 20%, sobretudo nos comboios que circulam com oito carruagens (dois comboios com quatro carruagens cada). Foi mantido o horário praticado aos sábados e domingos.

“A Fertagus está cumprir as determinações do Governo e da DGS e em momento algum é ultrapassada a capacidade máxima de 33% da lotação nas viagens realizadas, antes pelo contrário estando a lotação, mesmo às horas de ponta, abaixo deste nível máximo”, acrescenta a mesma fonte.

Nas horas de ponta, todos os comboios continuam a circular com oito carruagens. Habitualmente com capacidade para transportar 2420 passageiros, estes comboios estão limitados a pouco mais de 800 lugares. “Temos apelado aos nossos clientes para se distribuírem ao longo das plataformas e usarem as várias carruagens do comboio.”

Atualmente, a Fertagus conta com 15% de trabalhadores em regime de teletrabalho e 6% em assistência a filhos, além do absentismo normal. “Não temos trabalhadores de quarentena”, assegura a transportadora liderada por Cristina Dourado.