FI Group Portugal parceira de 20% dos consórcios de inovação da Rede Nacional de Test Beds

Rede Nacional de Test Beds visa disponibilizar às PME e startups as condições necessárias para testar novos produtos e serviços © Pixabay

A FI Group Portugal, consultora que ajuda empresas a financiar a sua inovação e atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) através da gestão de incentivos, anunciou esta quarta-feira que obteve a aprovação para seis Test Beds, que perfazem um valor total de investimento de cerca de 17,5 milhões de euros.

Ao momento, a Rede Nacional de Test Beds, que visa disponibilizar às Pequenas e Médias Empresas (PME) e startups as condições necessárias para testar novos produtos e serviços, já conta com 30 candidaturas aprovadas para o desenvolvimento de consórcios de inovação - o que significa que a FI Group assume atualmente uma quota-parte de 20%.

Coordenada pela Estrutura de Missão Portugal Digital e apoiada pelo IAPMEI, ANI, Compete, DGAE e Startup Portugal, a Rede Nacional de Test Beds encontra-se enquadrada no Sistema de Incentivos Empresas 4.0 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem uma dotação total de 150 milhões de euros.

Entre as candidaturas sob alçada da consultora, que se assume parceira de duas das seis Test Beds, estão: "The Smart Lab - Aveiro", "Collaborative Productization Network", "Aveiro Media Competence Center Test Bed", "Future Collaboration Test Bed", "NextGen Mobility" e "Textile of the Future".

"Todos os projetos elencados visam criar soluções inovadoras, fundamentadas num contexto progressivamente mais digital e tecnológico", aponta a FI Group Portugal.

O que vai ser testado?

O "Future Collaboration Test Bed" é o projeto que apresenta o maior valor de investimento - cerca de quatro milhões de euros - e tem como objetivo desenvolver uma plataforma que permita catalisar o desenvolvimento tecnológico das PME e startups envolvidas, através da testagem, validação e direção para o mercado dos produtos pioneiros que venham a desenvolver. Segundo a FI Group, a Test Bed em causa apresenta uma forte componente de investigação teórica e prática, que, numa primeira fase, se vai focar apenas na indústria automóvel.

Em segundo lugar, e também afeto ao setor automóvel, encontra-se a "The Smart Lab - Aveiro", cujo intuito é apoiar PME e startups que pretendam desenvolver novos produtos e serviços digitais direcionados à Indústria Automóvel e ao setor da mobilidade, de forma a dar resposta a alguns dos desafios associados à transição digital e ecológica destes setores, através do desenvolvimento de serviços e produtos que potenciem a conectividade, a condução autónoma, a eletromobilidade ou ainda a mobilidade sustentável. Este projeto representa um valor de investimento de cerca de 2,4 milhões de euros.

Na área da transformação digital, destaca-se a "Collaborative Productization Network". Com um investimento de 3,8 milhões de euros, o projeto conta com a liderança da SGS e pretende criar polos colaborativos de inovação para acelerar a transformação digital das entidades envolvidas, com um foco nas áreas de Data Science e Big Data, Cibersegurança e Blockchain, IoT e sistemas ciberfísicos, materiais e Inteligência Artificial.

A indústria dos media beneficiará igualmente de projeto inovador, nomeadamente através da "Aveiro Media Competence Center", que tem como meta a criação de um centro de referência na União Europeia (UE) para a partilha e disseminação de conhecimento, ferramentas e programas de formação no setor dos media. Num contexto progressivamente mais digital, esta Test Bed terá 2,5 milhões de euros de investimento para ajudar e promover os media locais e regionais através de processos de transição digital, que possam assegurar a sua sustentabilidade futura.

Já na área da mobilidade rodoviária integrada surge o "NextGen Mobility", que quer proporcionar o desenvolvimento, teste e validação de produtos e serviços de mobilidade e infraestrutura inteligente, e pretende afirmar-se como uma das principais alavancas para que a mobilidade europeia rume a um futuro verde e inteligente. Com uma dotação de 2,2 milhões de euros, o projeto irá incidir em áreas como a comunicação autónoma entre veículos e entre veículos e infraestrutura, a monitorização em tempo real de variantes afetas à condução e infraestruturas, e até mesmo a gestão integrada entre mobilidade, tráfego e infraestruturas.

Por fim, o setor têxtil. A sexta Test Bed da FI Group diz respeito à "Textile of the Future", promovida pela empresa Lameirinho, e pretende introduzir no mercado novos produtos e serviços direcionados à digitalização e sustentabilidade ambiental da indústria, com foco nas especificidades da Indústria Têxtil e do Vestuário. Este projeto apresenta um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros.

"Portugal e as empresas protagonista, assumem o desafio de se superarem num ecossistema empresarial cada vez mais disruptivo e competitivo que, logicamente, torna necessária a adaptação às novas lógicas imperativas do mercado que, com certeza, serão suportadas por uma elevada componente digital e tecnológica, onde a inovação constante será a chave para um sucesso duradouro", nota a consultora, em jeito de conclusão.