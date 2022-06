Fidelidade acorda reforço para 91,5% da participação na seguradora peruana La Positiva

Loja da seguradora Fidelidade (Imagem de arquivo) © Nuno Lomba Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Junho, 2022 • 10:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fidelidade vai reforçar a participação na congénere peruana La Positiva dos atuais 51% para 91,5%, em "mais um passo no reforço da presença no mercado latino-americano", anunciou a seguradora portuguesa.

Em comunicado, a Fidelidade avança que "assinou um acordo para a compra de mais 40,5% da seguradora peruana La Positiva Seguros y Reaseguros", na qual "atualmente já detém uma participação maioritária de 51%".

"Este passo, já contemplado no acordo inicial de 2018, permite reforçar a posição de controlo da Fidelidade nesta seguradora latino-americana, considerada um ativo estratégico na expansão internacional do grupo", refere.

Segundo explica, a conclusão da operação está ainda "sujeita a uma série de condições precedentes", incluindo a obtenção da autorização do junto do regulador de mercado de seguros peruano (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).

"Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a Fidelidade estará em condições de lançar uma Oferta Pública de Aquisição [OPA] de forma a avançar para a conclusão da transação", acrescenta.

Citado no comunicado, o presidente da Comissão Executiva da Fidelidade - seguradora detida em 85% pela multinacional chinesa Fosun e em 15% pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) -afirma que "este acordo é mais um passo na bem-sucedida estratégia de crescimento internacional da Fidelidade", que atualmente está já presente "em 12 países, espalhados por quatro continentes".

"Em 2021, pela primeira vez na nossa história, ultrapassámos a barreira dos 1.000 milhões de euros de prémios gerados fora de Portugal, representando 30% dos nossos prémios totais não-vida. Este é um sinal claro do nosso compromisso com o futuro do Peru e com a América Latina", sustenta Rogério Campos Henriques.

A Fidelidade anunciou em janeiro de 2019 a conclusão da compra de 51% da peruana La Positiva, um negócio de 93,5 milhões de euros que marcou a entrada da seguradora portuguesa no mercado latino-americano.