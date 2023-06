Fidelidade compra 1,7 milhões de euros em obrigações do BCP

Loja da seguradora Fidelidade (Imagem de arquivo) © Nuno Lomba Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Junho, 2023 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fidelidade comprou, em várias operações, 1,7 milhões de euros em obrigações do BCP, foi comunicado ao mercado, nesta quinta-feira.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na segunda-feira, foram realizadas três operações de compra de obrigações do BCP pela Fidelidade.

A primeira transação somou 300 mil euros e as restantes um milhão de euros e 400 mil euros, o que corresponde a um total de 1,7 milhões de euros em obrigações da instituição.

Esta comunicação foi enviada ao mercado tendo em conta que os dirigentes Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia e Lingjiang Xu, que encabeçam as operações, são, em simultâneo, administradores do BCP e da Fidelidade.