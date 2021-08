Fidelidade compra 70% da Insurtech Prosperity Group AG

Loja da seguradora Fidelidade (Imagem de arquivo) © Nuno Lomba Global Imagens

A Fidelidade anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com a Insurtech Prosperity Group AG para a compra de 70% do capital da empresa, mas não revelou o valor da operação.

De acordo com um comunicado enviado pela seguradora portuguesa, "a operação assegura o controlo de gestão por parte da Fidelidade bem como a manutenção da equipa de gestão executiva, que reforça a sua posição acionista para 30%, num claro sinal de continuidade do projeto e de confiança no futuro da companhia".

Na mesma nota, o presidente executivo (CEO) da Fidelidade, Rogério Campos Henriques, sublinhou que "a Prosperity Group AG é uma empresa inovadora com mais de 98% dos seus clientes provenientes da Suíça e Alemanha, dois dos mercados europeus com o mais alto nível de sofisticação e maturidade nesta linha de negócio".

"Com esta aquisição, a Fidelidade procura reforçar as suas competências e expandir o seu negócio, melhorando a sua oferta em seguros de poupança e disponibilizando soluções mais flexíveis aos seus parceiros de negócio na distribuição", acrescentou o responsável.

A Insurtech Prosperity Group AG, tem como principal atividade o desenvolvimento de produtos de poupança de longo prazo, estando presente na Suíça e Alemanha, onde tem a maioria dos seus clientes, mas também na Áustria, Itália e Liechtenstein.

De acordo com o comunicado, o grupo Insurtech conta com um total de 67.000 apólices, prémios brutos em 2020 de 145 milhões de euros e um volume de prémios globais comprometidos expectáveis de mais de 4.000 milhões de euros nos próximos anos.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação por parte das autoridades de supervisão relevantes.