Fidelidade compra dois milhões de euros em obrigações do BCP

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Agosto, 2022 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seguradora Fidelidade comprou dois milhões de euros em obrigações do BCP, no passado dia 15 de agosto, adiantou o banco, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A comunicação foi realizada porque os administradores do BCP Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia e Lingjiang Xu são também administradores da Fidelidade, de acordo com a mesma nota.

Esta operação de aquisição teve lugar no dia 15 de agosto, em Milão.

As ações do BCP recuaram esta quarta-feira 0,59% para 0,15 euros, na bolsa de Lisboa.

A Fidelidade que pertencia à Caixa Geral de Depósitos foi privatizada em 2014, tendo sido vendida à Fosun. O grupo chinês detém 85% do capital da seguradora. Os restantes 15% continuam na posse do banco público.