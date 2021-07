Fidelidade compra loja na antiga sede do Diário de Notícias por 13,9 milhões

Fachada do edifício da antiga sede do Diário de Notícias © Global Imagens

O IMOFID, fundo imobiliário gerido pela Fidelidade Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, comprou a loja no rés-do-chão do número 266 da Avenida da Liberdade, edifício junto ao Marquês de Pombal que foi, durante décadas, a sede do Diário de Notícias. O estabelecimento, com 1.300 metros quadrados, foi vendido por 13,9 milhões de euros.

O negócio foi assessorado pela Cushman & Wakefield que, em comunicado, dá conta que o prédio foi alvo de um "ambicioso projeto de requalificação e reconversão, promovido pela Avenue - que comprou o imóvel há cinco anos -, para preservar um edifício de acentuado valor históricos e arquitetónico classificados como imóvel de interesse público".

A aquisição "insere-se na estratégia do Fundo Aberto IMOFID de continuar a desenvolver um portefólio imobiliário de grande qualidade", diz o administrador da Fidelidade SGOIC. Manuel Calvão lembra que se trata de uma loja de rua "situada na mais prestigiada avenida portuguesa, e que possui elementos únicos de relevo histórico e artístico, nomeadamente diversos painéis de Almada Negreiros".

Já o CEO da Avenue, Aniceto Viegas, destaca que a transação foi feita "em tempo recorde". Recorde-se que a Avenue comprou o carismático edifício do Diário de Notícias em 2016, tendo investido cerca de 45 milhões de euros no seu restauro e reconversão para habitação e comércio. O prédio de cinco pisos tem 34 apartamentos com tipologias que vão de estúdio a T5, com área de 47 a 406 metros quadrados.

Da autoria do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, o prédio é considerado imóvel de interesse público e recebeu o Prémio Valmor, em 1940.