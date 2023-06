Fidelidade desafiou colaboradores a inovar e empreender

Os vencedores do XLAB © Rogério Martins

A Fidelidade promoveu internamente um programa de inovação e empreendedorismo, o XLAB, visando desafiar os seus colaboradores a responder a sete desafios da organização nas áreas da Saúde, Mobilidade, Inteligência Artificial, Sustentabilidade, Casa, Longevidade e Web3.

A seguradora, que tem vindo a reforçar o seu compromisso em matéria de inovação, encorajou os colaboradores a identificar desafios e a desenvolver soluções para superá-los. O programa recebeu mais de 100 candidaturas de 38 áreas distintas dentro do Grupo Fidelidade.

Ao longo de três meses, os colaboradores trabalharam em equipas para explorar e desenvolver novas soluções que abordassem desafios estratégicos ou captassem novas oportunidades para o grupo. Para tal, contaram com o apoio de facilitadores, designers e mentores na validação de novas ideias, com o objetivo de obterem o patrocínio da administração.

No evento final do XLAB, que se realizou na Fábrica de Unicórnios de Lisboa, no Hub Criativo do Beato, foram conhecidos os sete projetos inovadores, desenvolvidos por 42 colaboradores.

A equipa vencedora, que apresentou um projeto multifuncional sobre Inteligência Artificial, é composta por André Alves, do Centro Advanced Analytics, Amílcar Gaspar, da Direção Mediação Centro na Covilhã, Joana Rodrigues, da Direção Negócio Automóvel, Alexandre Dias, da Multicare, Maria Beatriz Jardim, da TBS, e João Simões, da ITS.

Os participantes tiveram formação em inovação e empreendedorismo em cinco bootcamps com o Center for Transformation da Fidelidade e os vencedores foram galardoados com um pequeno-almoço com o CEO, Rogério Campos Henriques, bilhetes para o Web Summit, um NFT exclusivo e ainda verão a sua ideia implementada no grupo.