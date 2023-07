Fidelidade distinguida nos Investor and Innovation Awards 2023

Dinheiro Vivo 03 Julho, 2023 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

A Just in Case, produto da Fidelidade para seguros de viagens, foi distinguida nos Investor Relations and Governance Awards 2023, na categoria Transformation Award.

A plataforma on-demand insurance do Grupo Fidelidade permite planear e preparar todas as viagens, de forma rápida e totalmente digital bem como fazer seguros de viagens.

"Ficar nos quatro finalistas para o Transformation Award da 35ª edição dos prémios IRGA é um reconhecimento da concretização do nosso propósito no Center for Transformation (CfT) da Fidelidade, onde temos como missão olhar para o futuro, criar novos modelos de negócio, assentes em novos paradigmas.", realça, em comunicado, Catarina Sousa Rocha, responsável pelo ecossistema de On-demand Insurance no Center for Transformation da Fidelidade.

Os Investor Relations and Governance Awards são uma iniciativa promovida pela Deloitte há mais de 30 anos em Portugal, com o propósito de premiar as organizações e personalidades que mais e melhor tenham contribuído para tornar o mercado mais eficiente, transparente, socialmente responsável e útil à economia e à sociedade portuguesa.