Fidelidade está de regresso ao festival NOS Alive

© Nuno Lomba Global Imagens

A companhia de seguros Fidelidade volta a estar presente em mais uma edição do NOS Alive, festival que decorre entre 6 e 9 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, e pretende "reforçar a estratégia de inovação, sustentabilidade e de aproximação da marca ao público jovem", revela em comunicado a empresa.

"Na Fidelidade procuramos inovar continuamente, estando atentos às tendências do mercado, o que passa por criar um maior envolvimento com os jovens e os públicos tradicionalmente ligados a estes eventos musicais como o NOS Alive, a quem procuramos proporcionar uma experiência única com a marca", explica o diretor de Marketing da Fidelidade, Sérgio Carvalho.

Após dois anos sem festivais devido à pandemia de covid-19, a seguradora convida os festivaleiros a visitarem o stand da companhia no recinto para uma vista privilegiada dos concertos. Além do mais, "a presença da Fidelidade no Alive ficará marcada pela ativação de iniciativas da marca no recinto, sob o tema Fidelidade PETS, com o objetivo de promover o contacto direto com o público, através de animações no stand", lê-se na mesma nota.

A seguradora vai também desenvolver uma campanha de ativação da marca nas redes sociais ao longo do festival, para partilhar o que está a acontecer no recinto e a experiência dos festivaleiros, bem como passatempos da companhia.