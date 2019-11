Fidelidade foi a mais premiada pelos portugueses em 2019

A Fidelidade foi a companhia de seguros “mais premiada e reconhecida” em Portugal ao longo de 2019, tendo conquistado “todos os principais prémios, nomeadamente o Superbrands, a Escolha do Consumidor e a Marktest”, anunciou a empresa em comunicado.

Neste último caso, a seguradora teve o melhor índice no estudo Marktest Reputation Index 2018, com um índice de reputação de 66,76%.

A par da liderança do setor de seguros em Portugal, a Companhia, juntamente com a Multicare, “tem vindo a destacar-se na preferência e confiança da população, distinguindo-se em todas as principais categorias de Prémios atribuídas pelos consumidores durante este ano”, acrescenta ainda.

As distinções atribuídas ao Grupo Fidelidade “refletem a aposta da companhia na inovação” disponibilizando “continuamente soluções e serviços de proteção e assistência” que abrangem todos os segmentos de mercado e que são cada vez “mais valorizados pelos clientes”.

“O facto de termos sido premiados praticamente em todos os prémios atribuídos pelos consumidores portugueses este ano e nos últimos anos é um motivo de grande satisfação e revela que a estratégia que temos seguido assente na aposta contínua na inovação, na adoção das novas tecnologias e na proximidade com os clientes, é a mais acertada”, refere o vice-presidente da Fidelidade, José Alvarez Quintero.

E acrescenta: “O reconhecimento dos clientes, nas principais categorias de prémios dedicados às marcas, demonstra que a inovação aliada a uma relação personalizada, próxima e humana é o rumo a manter”.