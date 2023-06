Fidelidade Pets ganha prémio de inovação internacional

Loja da seguradora Fidelidade (Imagem de arquivo) © Nuno Lomba Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2023 • 15:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fidelidade Pets arrecadou a medalha de ouro no "Qorus-Accenture Innovation in Insurance 2023". A distinção foi entregue à seguradora na quarta-feira, em Milão, Itália, e vem dar à Fidelidade o reconhecimento internacional no que aos seus projetos de inovação diz respeito.

A empresa explica que a candidatura decorreu ao longo de três meses e foi na categoria de que decorreu ao longo de três meses, a Fidelidade chegou ao pódio na categoria de "Connected Ecosystems & Marketplaces", que a seguradora assegurou o ouro com o seu projeto Ecossistema Fidelidade Pets.

Em comunicado a empresa diz que "este prémio é motivo de orgulho e sobretudo o reflexo do percurso que a Fidelidade, com o contributo de todos, tem feito ao longo dos anos a nível de inovação".

E, acrescenta que é também, por via destes contributos que a Fidelidade consegue a disponibilizar aos seus clientes "soluções que combinam seguros e serviços, assente numa resposta omnicanal e proporcionando a melhor experiência de forma integrada". Tais como o Ecossistema Fidelidade Pets.

A Fidelidade tem 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de sete milhões em todo o mundo.