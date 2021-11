Fidelidade protege Jerónimos e Torre de Belém

Lisboa, Torre De Belém. Fotografia: Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

A Fidelidade vai ser mecenas do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, dois dos principais símbolos identitários de Lisboa e de Portugal no mundo, contribuindo para sua proteção e segurança, comunicou a seguradora líder de mercado em Portugal nos ramos vida e não vida.

Com mais de dois séculos de existência, a companhia "pretende contribuir para a conservação, valorização e preservação patrimonial dos monumentos portugueses classificados como Património Mundial, equipando-os com sistemas inovadores de deteção de incêndios, de CCTV e de vigilância, como reforço da sua proteção e manutenção da sua segurança".

Este apoio "reflete o compromisso da Fidelidade com Portugal e com o seu património e vai permitir a sua promoção e valorização a longo prazo, capacitando estes dois edifícios históricos, obras-primas da arquitetura mundial, com equipamento moderno de proteção e segurança que garante a sua longevidade, proteção e integridade patrimonial", justifica Mário São Vicente, diretor de Relações Institucionais da Fidelidade.

Para Dalila Rodrigues, diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, "os dois monumentos, Património Nacional e Mundial, iniciam um novo ciclo da sua existência histórica de 500 anos, e a sua proteção e segurança é uma prioridade no âmbito dos trabalhos de preservação e valorização patrimonial., pelo que o apoio mecenático da Fidelidade é fundamental para o cumprimento desta missão".

A associação da Fidelidade ao Mosteiro dos Jerónimos e à Torre de Belém ocorre no ano em que se assinala os 500 anos da morte do seu fundador, o rei D. Manuel I, marcando um novo ciclo histórico para os monumentos. A reabertura da Torre de Belém e o reforço dos sistemas de proteção e segurança marcam este novo ciclo. "Com o apoio da Fidelidade será possível desenvolver uma maior conservação patrimonial dos monumentos, assegurando uma gestão sustentável do património e garantindo ações de valorização e de manutenção patrimonial, dotando os espaços com sistemas e dispositivos inovadores de proteção e segurança."