Fidelidade vende dois milhões de euros em obrigações da CGD

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Fevereiro, 2022 • 20:41

A Fidelidade vendeu dois milhões de euros em obrigações da Caixa Geral de Depósitos (CGD), numa operação que ocorreu na sexta-feira, adiantou o banco público em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A CGD comunicou a venda ao mercado tendo em conta que os seus administradores José João Guilherme e Francisco Ravara Cary são também administradores da Fidelidade.

A seguradora tem levado a cabo várias operações de compra e venda de obrigações no banco público.

A Fidelidade vendeu 1,2 milhões de euros em obrigações da CGD no dia 22 de outubro de 2021, adiantou o banco público, em comunicado à CMVM, no dia 26 do mesmo mês.

No início do ano passado, a empresa comprou e vendeu vários milhões de euros em obrigações do banco, à imagem do que já tinha feito em 2020.