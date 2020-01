Fidelidade vende imóveis ao fundo Cerberus

A Fidelidade anunciou esta sexta-feira a venda do seu portefólio imobiliário, onde se inclui a sede, ao fundo Cerberus. A seguradora não divulgou o valor da operação, mas o jornal digital Eco aponta para cerca de 125 milhões de euros. No pacote que agora muda de mãos estão incluídos “maioritariamente prédios ocupados pelos seus serviços centrais e subsidiárias”, nota a empresa.

“Conforme já foi anunciado, com esta operação a Fidelidade tem sobretudo em vista concentrar serviços dispersos por vários edifícios da cidade, permitindo consolidar a estratégia de afirmação da marca através de um novo edifício-sede aberto à comunidade, concebido em moldes inovadores quer em temos ambientais e arquitetónicos, quer em termos de funcionalidade e condições de trabalho”, justifica a seguradora em comunicado.

O portefólio imobiliário Arya é composto pela sede da Fidelidade, no Calhariz que conta com 19 835 metros quadrados, o Terminal K, em Santa Apolónia, com 6630 metros quadrados, o edifício Marechal Saldanha, com 2334 metros quadrados e o edifício Malhoa 13, na Praça de Espanha, com 5924 metros quadrados, a que se junta ainda a Galeria de Paris, no Porto, de 12 882 m2.

Embora não tenha revelado o valor pago pelo fundo Cerberus, o jornal digital Eco aponta para cerca de 125 milhões de euros.

A Fidelidade detida pela Fosun destaca que após a venda, irá manter-se como arrendatária dos imóveis até à conclusão da sua nova sede “a edificar em Lisboa”.