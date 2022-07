Fiequimetal diz que Navigator podia ter ido mais longe no Acordo de Empresa

grupo portucel soporcel nova maquina, setubal direitos reservados

A Fiequimetal defende que a Navigator tinha condições para ir "mais longe" no acordo que prevê uma atualização salarial de 0,9% e um aumento mínimo entre os 15 e os 25 euros, consoante o salário base.

Em comunicado, a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), que pertence à CGTP-IN, que a empresa de pasta e papel tinha "condições" para que a administração "tivesse ido mais longe na sua posição" no acordo de empresa, nomeadamente no que toca aos salários.

"A administração não quis fazer esta opção e declarou expressamente que, se a sua proposta fosse recusada, aplicaria 0,9%, sem mais nada, com um valor mínimo de 15 euros. Esta ameaça, que contrasta muito com o volume dos lucros e dos dividendos dos últimos anos, foi transmitida em sessões de esclarecimento, com o objectivo de influenciar a decisão dos plenários no sentido da aprovação", defende o sindicato.

Os trabalhadores da empresa vão ter este ano um atualização salarial de 0,9% e um aumento mínimo entre os 15 e os 25 euros, consoante o salário base.

A The Navigator Company e os sindicatos que representam os seus trabalhadores fecharam um acordo para atualização de salários, prémios e progressão de carreiras, para vigorar dois anos, entre 2022 e 2023.

O acordo, que abrange cerca de 1.700 técnicos operacionais, prevê a atualização de todos os salários em 0,9%, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, e garante um aumento mínimo absoluto em função da remuneração base mensal dos trabalhadores, que varia entre os 25 euros, para remunerações inferiores a 900 euros, os 20 euros, para remunerações entre os 900 e os 1.050 euros, e os 15 euros para remunerações superiores a 1.050 euros.

Assim, o aumento salarial percentual vai variar entre os 0,9% e os 2,8%.

O acordo fixa também o salário mais baixo da empresa nos 872 euros, a partir de dia 01 de dezembro de 2022, com progressão automática para o escalão seguinte, que corresponde a 907 euros, em caso de avaliação positiva, no prazo de um ano.

Segundo o comunicado da empresa, divulgado este mês, os aumentos salariais terão também "reflexo proporcional" nos subsídios de turno.

O acordo prevê algumas medidas de aceleração do processo de Progressão de Carreiras, acordadas em 2021, nomeadamente a passagem na horizontal para o escalão imediatamente seguinte, a partir de 01 de dezembro deste ano, para todos os trabalhadores com uma avaliação de desempenho positiva.

A The Navigator Company é um produtor de floresta, pasta, papel, tissue, soluções de packaging e bioenergia, cuja atividade se encontra alicerçada em fábricas de última geração à escala mundial, com tecnologia de ponta.