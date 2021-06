Figueira da Foz recebe encontro de veículos elétricos sábado e domingo

Figueira da Foz vai ter um fim de semana particularmente eletrizante. Sábado e domingo, dias 5 e 6 de junho, a cidade vai acolher o encontro nacional de veículos elétricos, organizado pela UVE, associação que reúne os utilizadores destes veículos. A entrada é totalmente gratuita e são cumpridas todas as normas sanitárias, como a higienização frequente das mãos e o uso da máscara.

O Parque das Gaivotas vai acolher o maior encontro de sempre da UVE. O programa de dois dias arranca pelas 10h de sábado, com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, seguindo-se um conjunto de workshops dedicado aos veículos elétricos, inclusive motas e bicicletas. Também no sábado, haverá um passeio de mobilidade suave.

No domingo, destaque para a presença do piloto campeão do mundo de Fórmula E, António Félix da Costa, que vai mostrar o carro da equipa DS Techeetah num desfile na Figueira da Foz; e ainda de Rafael de Mestre, que já deu duas voltas ao mundo com um carro elétrico.

Além de reunir condutores habituados aos carros elétricos, a UVE pretende atrair potenciais novos utilizadores. No Parque das Gaivotas serão realizados batismos elétricos, experiências com motas de trial e ainda será possível conhecer os modelos mais recentes zero emissões. Pela primeira vez haverá ainda um espaço de venda de carros usados.

Ao todo, estarão presentes 64 expositores, 30 dos quais de marcas dedicadas à mobilidade elétrica.

O encontro é aberto a qualquer pessoa. Os proprietários de veículos elétricos ou híbridos plug-in, através de uma inscrição online, terão acesso a um kit de participante e a entrada facilitada no Parque das Gaivotas. Até às 14h42 desta sexta-feira, estavam inscritos 449 participantes.