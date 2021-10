Fim da pandemia reduz verbas para baixar preço dos transportes

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, guarda o passe de transportes após visita à estação de Praça de Espanha do Metro de Lisboa. © António Pedro Santos/Lusa

Em 2022 haverá menos dinheiro do Estado para apoiar a redução do preço dos transportes públicos. A contribuição pública será de 138,6 milhões de euros, refere a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue na noite de segunda-feira na Assembleia da República. São 60 milhões de euros a menos do que os 198,6 milhões de euros programados para 2021.

No próximo ano, além das verbas do Estado, as autarquias terão de dar uma comparticipação de pelo menos 20% para o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART). Ou seja, o montante total do PART em 2022 será de pelo menos. 165,6 milhões de euros.

O Governo, no entanto, admite que poderá existir um reforço de 50 milhões de euros no programa "caso haja necessidade de reforço da oferta em decorrência da crise pandémica". Nesse caso, o 'envelope' do PART seria de 188 milhões de euros.

O programa PART arrancou em 2018 e permite, por exemplo, a existência de passes de transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto por 40 euros.

O OE2022 também repete o programa de apoio ao reforço da oferta de transportes públicos fora das áreas metropolitanas. Tal como em 2020 e em 2021, estão contemplados 15 milhões de euros para esta medida.

Ainda na área dos transportes, o Governo anuncia o aumento de 44% no investimento de infraestruturas em relação a 2021, para perto de dois mil milhões de euros. Além do Ferrovia 2020, o executivo compromete-se em investir nas obras de expansão dos metropolitanos de Lisboa e do Porto, além da implementação do projeto do Metro do Mondego.