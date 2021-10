Finerge compra central fotovoltaica em Alcácer do Sal

Lisboa, 09/04/2019 - Conferência Transição Energética da Apren . Pedro Norton Mattos (João Silva/Global Imagens) © João Silva/Global Imagens

A Finerge anunciou esta sexta-feira que vai adquirir à Tecneira uma central fotovoltaica em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal. A central tem uma capacidade de 15 MWp e vai funcionar em mercado aberto, sem tarifa.

Em comunicado, a empresa liderada por Pedro Norton refere que a operação vai permitir aumentar a sua instalada em exploração para 1382 MW em Portugal e Espanha. Desta forma, a passando a energia fotovoltaica passa a representar mais de 5% dos ativos da empresa.

Segundo o CEO da Finerge, Pedro Norton, o negócio significa que empresa continua a investir na diversificação do nosso portefólio de ativos. "Desta vez com uma aquisição que nos permite ir aumentando a nossa capacidade de produção de energia fotovoltaica, passando agora a contar com 17 centrais deste tipo, entre Portugal e Espanha", sublinha.

"A Finerge espera, com este negócio, passar a evitar a emissão de 1661 quilotoneladas de CO2 [dióxido de carbono] para a atmosfera, face às 1312 quilotoneladas que já evitou em 2020", lê-se ainda no comunicado.