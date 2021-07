Finerge compra seis aerogeradores à Vestas para reforçar parque eólico

Energia eólica © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Julho, 2021 • 14:09

A Finerge anunciou um acordo com a Vestas para a compra de seis novos aerogeradores, destinados aos projetos de sobreequipamento de um parque eólico no norte do país, com uma capacidade adicional de 25 megawatts (MW).

"O contrato inclui o fornecimento e instalação destas turbinas eólicas, V150-4,2 MW. A Vestas também prestará serviços ao parque eólico em questão, no norte de Portugal, durante os próximos 20 anos", explicou a produtora de energia renovável, em comunicado.

A entrega dos seis aerogeradores está prevista para o segundo trimestre de 2022, com o início do seu funcionamento agendado para o último trimestre do mesmo ano.

Já em janeiro a Finerge tinha anunciado a compra de aerogeradores à Vestas, para sobreequipar os primeiros quatro parques de um conjunto de projetos de sobreequipamento eólico de mais de 70 MW, já licenciados, cuja construção a Finerge está a iniciar. "Esta aposta surge na sequência do plano estratégico que a Finerge aprovou em 2019, no qual planeou o regresso ao desenvolvimento do greenfield (licenciamento e coinstrução de raiz de unidades de produção de energia elétrica de fonte renovável), algo que não fazia há dez anos", acrescenta a empresa.

Recorde-se que a Finerge, fundada em 1996, é a segunda maior produtora de energia renovável em Portugal e a sexta maior operadora eólica da Península Ibérica.