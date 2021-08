Finerge e Gild notificam Concorrência do controlo conjunto de três eólicas

Autoridade da Concorrência notificada pela Finerge e Gild sobre o controlo conjunto de três eólicas (Imagem de arquivo) © Direitos Reservados

A compra pela Finerge e Guild Investments do controlo das empresas Eólica da Serra da Arada, Eólica da Cabreira e Eólica de Montemuro, controladas conjuntamente pela Guild e grupo EDF, foi notificado à Autoridade da Concorrência (AdC).

A operação de concentração, resultante da aquisição do controlo conjunto sobre as sociedades anónimas Eólica da Arada - Empreendimentos Eólicos da Serra da Arada, Eólica da Cabreira e Eólica de Montemuro, foi notificada pela Finerge e pela Guild, e divulgada num aviso no 'site' da AdC.

Segundo o aviso, as três eólicas denominam-se em conjunto "Empresas ACM" e têm por atividade desenvolver infraestruturas, serviços e projetos no setor das energias renováveis, em particular construção e operação de parques eólicos em Portugal.

A Finerge, holding do Grupo FSI em Portugal, grupo de produção de energia renovável, junta-se nesta operação à Guild Investments Limited, holding de investimentos do grupo sedeado no Reino Unido Local Pensions Partnership Investments em ativos eólicos em Portugal.

Em dezembro do ano passado,a EDP Renováveis (EDPR) concluiu a venda ao grupo Finerge, por 450 milhões de euros, da sua participação acionista total em ativos eólicos em Espanha, um negócio comunicado ao mercado em agosto de 2020.

Na altura, o grupo, liderado por Rui Teixeira - depois de Manso Neto ter sido suspenso de funções no âmbito do 'caso EDP' - , em comunicado ao regulador do mercado de capitais (CMVM), explicou que o negócio era resultado da estratégia de rotação de ativos para rentabilizar os parques da empresa, antes de chegarem ao fim da vida útil, pretendendo acelerar investimento e crescimento.

A operação abrangeu sete parques eólicos em operação em Espanha, nomeadamente, nas regiões de Ávila e Catalunha.