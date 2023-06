Finerge investe 131 milhões na construção de quatro centrais eólicas em Espanha

Parque eólico offshore da Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo © JOSÉ COELHO/LUSA

A Finerge vai investir 131 milhões de euros para a construção de quatro centrais eólicas localizadas na região de Navarra, em Espanha, com uma capacidade instalada de 71 Megawatts (MW), informou a empresa, esta terça-feira.

Em comunicado, a empresa produtora de energia renovável, adianta ter assinado um acordo com a Alfanar para o financiamento da construção e operação das quatro centrais.

A empresa liderada por Pedro Norton já estava presente em Espanha com operações em cinco províncias (Tarragona, Ávila, Salamanca, Sevilha e Huelva), com sete centrais eólicas e seis parques solares, com cerca de 250 MW de capacidade instalada.

"Este novo projeto foi tornado possível graças à operação de refinanciamento finalizada no final do ano passado e soma-se à recente aposta nas equipas da Finerge em Espanha, incluindo nas áreas de desenvolvimento de negócio, gestão de energia e de M&A, com o objetivo de reforçar a presença da empresa no país", é referido na nota.

Após esta transação, a capacidade instalada operada e financiada pela empresa em Espanha irá superar os 300 MW, acrescenta.

Citado na nota, o CEO da Finerge diz que esta operação permite não só aumentar a capacidade da empresa instalada em Espanha, mas também o arranque da atividade de desenvolvimento.

"Queremos replicar naquele país o sucesso que tivemos em matéria de desenvolvimento, ao longo dos últimos anos, em Portugal. Com este passo estamos convictos de que atingiremos a marca dos dois GW de capacidade instalada na Península Ibérica até ao final do ano, em linha com o nosso plano estratégico", afirmou Pedro Norton.

De acordo com a nota da Finerge, o desenvolvimento e a construção das novas centrais de energia eólica estará a cargo da Alfanar, empresa líder no desenvolvimento de projetos de energia renovável com presença na Europa, Índia e Médio Oriente.

O arranque da operação destas centrais eólicas está previsto para o final deste ano, assim que a REE (Red Eléctrica de España) conclua a construção da infraestrutura que ligará as centrais à rede elétrica espanhola.

A empresa lembra que recentemente a Finerge concluiu também a compra dos ativos eólicos da Onex Renewables localizados em Portugal, aumentando a sua capacidade instalada em 221,2 MW.

"Esta transação inclui cinco centrais eólicas com uma antiguidade média de cerca de 2,4 anos. Com o fecho desta operação, a Finerge acelera a sua expansão no mercado ibérico e eleva a sua capacidade instalada na Península Ibérica para mais de 1,8 GW", refere ainda a empresa.