Finerge notifica Concorrência da compra de parques solares à Luxbon Solar

A produtora de energia renovável Finerge notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra de seis parques solares, em Lisboa, com 17,8 megawatts (MW)de capacidade instalada, à Luxbon Solar, revela um aviso publicado.

O negócio, notificado na terça-feira à AdC, foi efetuado pela Finerge Estrela, empresa do grupo de produção de energia renovável, que comprou o controlo exclusivo sobre a empresa portuguesa Rose-HS1, detida e controlada em exclusivo pela Luxbon Solar e cuja atividade principal é avaliar e desenvolver infraestruturas, serviços, projetos e estudos de energias renováveis.

O grupo Finerge tinha anunciado, há uma semana, em comunicado, a compra de seis parques solares à Luxbon Solar, em Lisboa, mas não revelou o montante envolvido no negócio.

“A Finerge chegou a acordo para a aquisição de seis parques solares à Luxbon Solar, S.A., situados na região da Grande Lisboa e com uma capacidade instalada de 17,8 MW, gerando uma faturação de €8m/ano”, divulgou em comunicado.

O negócio, segundo explicou a empresa na altura, representa um aumento de 47% da capacidade instalada de energia solar da Finerge, que detém seis centrais fotovoltaicas em Espanha, e pretende assim diversificar o portefólio, onde predomina a energia eólica.

A compra à Luxbon Solar surgiu depois de, em abril, o grupo Finerge ter notificado a AdC da sua entrada no negócio da energia solar em Portugal, através da compra de quatro centrais fotovoltaicas à Glenmont Partners, uma sociedade gestora, com sede no Reino Unido, especializada em ativos de geração de energias renováveis.

A Finerge dispõe atualmente de 46 parques eólicos e 10 parques solares em Portugal, bem como uma capacidade instalada de 47,6 MW.

Fundada em 1996, a empresa tem 659 aerogeradores instalados nas 53 centrais eólicas que explora e nas 16 centrais solares e fotovoltaicas na Península Ibérica.

No total, a empresa tem uma capacidade instalada de 1.339 MW, produzindo cerca de 3.200 gigawatts por hora (GWh) ao ano, e emprega, direta e indiretamente, sensivelmente, 200 trabalhadores.