Finerge vence três lotes no leilão solar flutuante

Painéis solares flutuantes © Rui Oliveira / Global Imagens

A Finerge, produtora de energias renováveis, venceu nesta segunda-feira três lotes no leilão do solar flutuante em Portugal. Os lotes - cinco, seis e sete - correspondem às albufeiras de Paradela (13 MW), Salamonde (8 MW) e Vilar-Tabuaço (17 MW), respetivamente. O lote sete, de Tabuaço, foi o mais disputado, tendo 24 rondas e o último a ficar concluído em todo o leilão, acabando a Finerge por garanti-lo.

O CEO da Finerge, Pedro Norton, afirma que "esta é a primeira vez que a Finerge garante algum lote num leilão de solar, na terceira participação que faz. Esta conquista reflete a aposta na área do desenvolvimento e inovação, para a qual criámos um departamento autónomo em 2020, focado, nomeadamente, na área de armazenamento e solar flutuante. Estamos orgulhosos deste feito".

A Finerge aumenta assim a sua carteira de ativos, diversificando-a em termos de recursos de energia renovável.

Já em 2021, a empresa tinha aumentado a participação em sete parques eólicos, em Portugal, adicionando 193 MW ao seu portefólio. A Finerge prossegue, ainda, com a estratégia de crescer quer por via de aquisições, quer por via de desenvolvimento e construção própria.

Atualmente, dispõe de 68 parques eólicos e 17 centrais solares em operação e cerca de 1 GW em desenvolvimento, entre Portugal e Espanha, aos quais se juntam 38 MW destas novas centrais solares flutuantes.