Fintech de pagamentos móveis arrecada 1,5 milhões para expansão

Os fundadores da kevin., Pavel Sokolovas e Tadas Tamosiunas © D.R.

A startup lituana kevin. anunciou esta segunda-feira que arrecadou 1,5 milhões de euros em financiamento para expandir a sua solução de pagamentos móveis.

O financiamento foi obtido junto de "uma série de business angels europeus dos setores de finanças e seguros" e "vai permitir à kevin. levar a sua solução a novos setores e mercados na Europa".

"A startup opera atualmente no Báltico, Polónia, Holanda e Portugal. Em 2021, pretende entrar em mais 15 mercados europeus e tem como objetivo ligações bancárias suficientes para cobrir 80% dos clientes no EEE (Espaço Económico Europeu) em 2022", refere num comunicado.

Adianta que parte de seu novo financiamento também será aplicado no desenvolvimento de produtos.

A empresa anunciou ainda o lançamento de uma solução "inédita para pagamentos móveis para concorrer com redes de cartões", compatível com a nova diretiva comunitária de pagamentos (PSD2). A solução vai permitir aos consumidores fazerem pagamentos por smartphone, tornando "as transações muito mais baratas, o que é crucial para pequenas transações por meio de aplicações".

A solução "permite que os comerciantes aceitem pagamentos diretamente de contas bancárias por meio de uma API para serviços como estacionamento, táxis, partilha de carros, entregas e seguros", sendo "a primeira vez que a PSD2 é utilizada para competir diretamente com redes de cartões através deste tipo de pagamento".

"Em alguns meses, planeamos lançar mais produtos e tirar ainda mais proveito da fatia de mercado dos cartões. Vamos estar focados em áreas onde as redes de cartões são tradicionalmente mais fortes, incluindo pagamentos em pontos de venda em lojas físicas", disse Pavel Sokolovas, um dos fundadores da startup.