Fintech em Portugal captaram 275 milhoes de euros em financiamento

© Foto: Unsplash

As fintech - startups tecnológicas que operam na área financeira - em Portugal têm vindo a crescer de ano para ano. O relatório "Portugal Fintech Report 2020", divulgado esta quinta-feira, indica que as Top 30 fintech em Portugal já captaram 275 milhões de euros em investimento. Deste montante, em média, 30% do financiamento é angariado junto de investidores internacionais.

O ano de 2020 é atípico para muitos setores de atividade devido à pandemia. Contudo, e de acordo com este estudo, o segmento das fintech continua a acelerar, algo percetível pelas vendas consolidadas que as que já têm estrutura para isso realizam, bem como pelas que estão a nascer.

Aliás, o documento mostra que nos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020), 2018 foi o mais popular para o lançamento de fintech, ou seja, 17% destas empresas que existem em Portugal foram criadas neste ano. Apesar da conjuntura criada pela pandemia, em 2020 foram fundadas 11% de fintech.

Um outro indicador revelado pelo documento é que, apesar da vasta área de atividades em que o ramo das fintech se desdobra, em Portugal, às áreas predominantes são: pagamentos e transferências de dinheiro e insurtech (área relacionada como seguros) e criptomoedas.

Além disso, cerca de 40% das fintech estão na fase seed, ou seja, já deram os primeiros passamos mas continuam a ser jovens. Algo que pode ajudar a perceber que ainda são empresas de uma pequena dimensão, e de acordo com relatório, 69% destas startups da área financeira contam com até 20 funcionários.

A maioria das fintech em Portugal está localizada na região de Lisboa, seguido do Porto e Braga. Não é de estranhar que seja sobretudo nestas regiões, dado que são locais onde existem muitos recursos humanos altamente capacitados para trabalhar nestas áreas.