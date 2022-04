Fintech Fidel API está a recrutar e tem mais de 60 vagas em Portugal

Fundadores da Fidel API © DR

A Fidel API, uma fintech com escritórios em Londres e Nova Iorque e um hub tecnológico em Lisboa está a crescer em Portugal. Até ao final deste ano a empresa quer contratar mais de 60 profissionais, duplicando o número de colaboradores no nosso país. Os perfis procurados e as vagas em aberto podem ser consultados na aqui.

"As ambições de contratação surgem no seguimento de uma nova ronda de financiamento série B de 65 milhões de euros, liderada pela Bain Capital Ventures e com a participação dos investidores NYCA Partners, QED Investors, entre outros. O financiamento total da Fidel API ascende a 88 milhões de dólares desde o seu início", sublinha a Fidel API em comunicado.

Carlos Vilhena, responsável de Engenharia da Fidel API em Portugal, sublinha que a empresa oferece "vários benefícios que estimulam a criatividade e a motivação dos colaboradores - por exemplo, cada pessoa tem dias ilimitados de férias e pode geri-los consoante o seu trabalho".

A empresa garante que as suas ferramentas já são utilizadas por várias startups e grandes empresas, tais como Google, Royal Bank of Canada, e British Airways.

Esta nova ronda de investimento, para além de captação de novos talentos, vai permitir ainda aumentar o investimento em produtos já existentes e o desenvolvimento de novas soluções relacionadas com a verificação da identidade, gestão do consentimento e pagamentos.

O CEO da Fidel API, Dev Subrata, afirma que "atualmente, vários programadores estão a utilizar a plataforma da Fidel API para construir experiências de pagamento em tempo real. Esta ronda de financiamento permitirá continuarmos o nosso plano de crescimento, aumentar a nossa equipa a nível mundial e satisfazer a procura cada vez maior por ferramentas de desenvolvimento que possibilitem criar experiências com dinheiro programável."