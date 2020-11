Fintech francesa Lydia chega a Portugal

Fintech Lydia. © DR

A fintech Lydia chegou oficialmente a Portugal, naquele que é o primeiro mercado de expansão internacional além do país de origem, França. Com quatro milhões de utilizadores no mercado francês, a Lydia disponibiliza uma plataforma que permite fazer pagamentos sem custos, através de uma aplicação para smartphone.

A empresa chega a Portugal com uma aposta no mobile. Além de permitir ver extrato, histórico de transações, transferências ou criar uma conta bancária em poucos minutos, a partir do telefone, também é possível ter acesso a um cartão Visa - à semelhança de outras empresas disponíveis no mercado. No caso dos cartões existe a isenção de taxas para pagamentos e levantamentos no estrangeiro.

A fintech instala-se em Portugal com uma equipa portuguesa, liderada por Carlota Meirelles, que assume o cargo de country manager. "O que mais me impressionou no primeiro contacto com a Lydia foi a simplicidade e eficiência de todo o serviço de pagamento. Antes usava uma app para pagar aos meus amigos e outra para viajar, um cartão de crédito para pagamentos online, e, nunca tinha usado contactless no meu telemóvel - agora faço tudo na mesma aplicação, e em segundos", afirma a country manager.

Em Portugal são disponibilizados dois planos: um plano gratuito, sem taxas nem comissões, mas que tem limites de utilização; e um plano com um valor mensal de 4,90 euros, o Lydia Blue (mas que é gratuito para utilizadores com menos de 25 anos). Em ambos os casos não existem taxas ou comissões para pagamentos e levantamentos no estrangeiro, sublinha a empresa.