Fintech Klarna conclui a aquisição do comparador de preços PriceRunner

A fintech sueca Klarna, um serviço de banca de retalho, pagamentos e compras online global, anunciou esta segunda-feira que concluiu a aquisição e integração dos 200 colaboradores da PriceRunner, serviço de comparação de preços com operações no norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Noruega e Reino Unido.

Neste sentido, a PriceRunner vai trazer novos recursos para a aplicação da Klarna, na forma como os utilizadores encontram produtos, comparam preços e se fazem análises de itens para ajudar os consumidores a pouparem tempo e dinheiro, de modo a controlarem as suas finanças, refere a empresa sueca em comunicado.

Os parceiros de retalho da Klarna, sendo mais de 400 mil, tal como os parceiros da PriceRunner, vão beneficiar do aumento de tráfego em website, afirma a Klarna em comunicado.

"Estamos muito entusiasmados com este próximo capítulo na jornada da PriceRunner, que continuará a ser um player forte e global como a Klarna. Sei que, juntos, podemos criar a melhor experiência de compra para os consumidores, e estou muito feliz com a forma como a nossa empresa irá crescer no futuro conjunto com a Klarna", afirma em comunicado Mikael Lindahl, CEO da PriceRunner.

A Klarna irá assumir a propriedade total dos anteriores principais proprietários Karl-Johan Persson, presidente do conselho da H&M, Eequity, o ex-CEO da PriceRunner, Nicklas Storåkers, e o atual CEO Mikael Lindahl.

"Em conjunto com a PriceRunner, já temos alguns planos interessantes sobre a forma como podemos integrar rapidamente as nossas equipas e tecnologia para lançarmos produtos que melhorem a experiência de compra para os 147 milhões de consumidores globais da Klarna. Estamos ansiosos para receber os nossos novos colegas na Klarna", afirma o Chief Product Officer da Klarna, David Fock, "A aquisição irá servir para fortalecer a nossa oferta ao consumidor, sendo que a Klarna não será um marketplace, mas sim uma alternativa viável e competitiva para parceiros de retalho face à Amazon, Google e Facebook. A Klarna e a PriceRunner estão unidas na crença fundamental de que as empresas de tecnologia, independentemente de onde operam, competem com base no seu próprio mérito, com os melhores produtos e serviços, para ganharem a confiança dos consumidores."