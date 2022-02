Fintech Klarna estreia em Portugal sistema de recompensas por cada pagamento feito

Com a app Klarna o cliente escolhe como quer pagar © DR

A sueca Klarna - uma fintech que permite fazer compras online parceladas - está a lançar dois novos serviços no mercado nacional. O Clube de Pontos Klarna e o Pay Now (que também estão a ser introduzidos em outros oito mercados). Estes são, segundo Alexandre Fernandes, head of Business Development da marca em Portugal, "dos serviços que mais crescem dentro do portfólio da Klarna e permitem que nos tornemos na principal aplicação de pagamentos para compras online, recompensando os utilizadores e consumidores por cada pagamento efetuado".

De acordo com aquele responsável, estes dois novos serviços dirigem-se "a qualquer pessoa que pretenda otimizar a sua experiência de compra online, poupando tempo e dinheiro, e fazendo uma gestão do seu fluxo financeiro com decisões mais informadas."

Assim, quem escolher aderir ao Clube de Pontos Klarna irá ganhar pontos sempre que efetuar um pagamento através da app da marca. Aqui a forma como paga é à escolha do consumidor. Pode ser no imediato no ato da compra ou dividida em parcelas. Mas o cliente só irá ganhar pontos se pagar dentro do prazo.

Os pontos auferidos poderão ser depois convertidos em "diferentes benefícios com diversas marcas", através da utilização da app Klarna.

Os benefícios poderão ser "vouchers e gift cards de diversas marcas, sendo que os membros do programa beneficiam também de acordos exclusivos e de acesso antecipado a produtos de uma seleção de marcas", explica Alexandre Fernandes o funcionamento do Clube de Pontos Klarna.

Já sobre o programa ´Desafios´, o responsável pela fintech em Portugal apresenta-o como parte da expansão internacional do Clube de Pontos Klarna.

O ´Desafios´, tal como o nome indica, traduz-se "em pequenas tarefas que os consumidores podem completar para ganharem mais pontos, incentivando-os a descobrirem novas ferramentas da aplicação Klarna e a controlarem melhor a sua vida financeira".

Compras pagas no imediato

Para quem escolher pagar as suas compras de forma imediata, a marca apresenta o Pay Now. "Para o utilizar, basta incluir os dados do cartão de pagamento na conta Klarna e pagar de forma segura e na totalidade em qualquer marca parceira", explica Alexandre Fernandes, garantindo que com a introdução deste serviço a Klarna torna-se na preferida para qualquer tipo de pagamento, permitindo que os clientes possam escolher pagar de imediato o valor completo da sua compra.

A Klarna entrou no mercado português em novembro do ano passado "com o objetivo claro de tornar a experiência de pagamento e de compra mais simples, intuitiva, acessível e responsável", explica o head of Business Development. A marca caracteriza-se como a alternativa sem juros e sem taxas ao crédito de alto custo e surge como alternativa aos cartões de crédito. A empresa defende que desta forma os clientes podem "aumentar o seu poder de compra, mas de forma responsável, com conhecimento financeiro adequado e com total liberdade de escolha do local onde compram e da forma como pagam".

A nível mundial esta fintech sueca tem mais de 100 milhões de utilizadores e realiza mais de dois milhões de transações diárias. Globalmente trabalha com mais de 250 mil operadores de retalho.