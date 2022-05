Fintech Klarna lança aplicação que traz experiência de lojas físicas para online

Fintech Klarna © DR

A fintech sueca Klarna, serviço de banca de retalho, pagamentos e compras a nível global, anuncia esta quinta-feira o lançamento de uma nova aplicação, a Klarna Store, que promove o virtual shopping e dedicada a quem faz compras online. A nova app da fintech vai trazer a experiência das lojas físicas para o digital, permitindo que os consumidores naveguem e comprem online com um maior grau de confiabilidade.

Como se apresenta a Klarna Store? Os utilizadores da app ficam diretamente conectados com os especialistas do outro lado (em loja física) através de um chat com recurso a videochamadas, sem nunca terem de entrar em loja. Isto permite aos consumidores o esclarecimento de dúvidas em relação aos produtos, explica Klarna.

Ao usarem a nova aplicação, as lojas vão partilhar fotos e vídeos no momento dos produtos que vão desde ténis a sofás, que estão em loja física, ou até mesmo de conceitos emergentes de dark stores (locais para armazenamento, separação e envio de produtos online).

As ferramentas disponibilizadas pelo virtual shopping da Klarna já estão ativas em mais de 300 marcas. Há exemplos como a Levi's e a Hugo Boss, levando a que as lojas online se tornem numa experiência omnicanal.

A app foi desenvolvida para impulsionar o envolvimento e a fidelização da marca, de modo a reduzir as taxas de devolução. Este lançamento baseia-se na aquisição da Hero, que ocorreu no ano passado, e que é uma plataforma de compras sociais e de serviços de compras virtuais.

Esta oferta da aplicação do virtual shopping está disponível, a partir desta quinta-feira, em 18 mercado, incluindo Portugal, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Dinamarca, França, Polónia, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Itália e Suécia, mas vai estender-se a outros mercados ao longo deste ano.

Funcionamento da Klarna Store para diferentes públicos

Compradores

Os compradores conectam-se a um especialista em loja quando clicam no ícone do virtual shopping das lojas online preferidas. Uma vez conectados, podem conversar, receber fotografias e vídeos, seguir recomendações de produtos e ter conversas através de vídeo, recriando a experiência em loja.

Retalhistas

Os retalhistas integrados na Klarna podem adicionar facilmente o virtual shopping às suas lojas online para oferecerem uma experiência omnicanal. Uma vez ativados, podem obter uma visão das conversas e vendas dos compradores, permitindo que acompanhem e melhorem o desempenho geral.

Especialistas em loja

Especialistas em loja conectam-se com os compradores online a partir da aplicação Klarna Store que está disponível para iOS e Android. Uma vez conectados, podem começar a interagir com os consumidores através de texto, chat e vídeo, tornando mais fácil fornecer recomendações personalizadas, agendar marcações em loja e manter o contacto.

Compras online vs presenciais

De acordo com dados apresentados pela Klarna, a app permite que os clientes tenham confiança acrescida no que toca à sua decisão de compra, fazendo com que o serviço melhore significativamente o desempenho dos comerciantes e que torne os consumidores até 21 vezes mais propensos a fazer uma compra depois de falarem com um especialista na loja online, em comparação com quando não existe essa assistência. Além do mais, este processo vai aumentar o lifetime value (ciclo de vida, tradução livre) do cliente, lê-se no comunicado.

Apesar das compras digitais já fazerem parte do dia a dia de muitas pessoas, o que dominam são as lojas presenciais, respondendo por cerca de 80% das vendas globais em retalho no ano de 2021.

O relatório Shopping Pulse, desenvolvido pela Klarna, revela que os consumidores têm preferência em fazer compras em lojas físicas devido à interação social e nível de atendimento. Isto acontece porque, apesar das compras online serem mais cómodas, ainda não permitem que os consumidores vejam o produto "ao vivo", toquem e que o experimentem para saberem, por exemplo, o tamanho ou cor, explica Klarna.

Entre os dois tipos de compras, o que o cliente procura é o nível de assistência que é dado quando a compra acontece em loja física, com mais de três quartos (79%) a acreditar que as marcas precisam de investir em novas tecnologias, enquanto mais de um terço pensa que oferecer serviços mais personalizados (34%) e recomendações de produtos (40%) é uma prioridade para os operadores de retalho, revela sueca.

De acordo com o chief marketing officer da Klarna, David Sandström, "na Klarna, queremos proporcionar a melhor experiência de compra do mundo, quer seja online ou em loja. No passado, faltava às compras online um elemento-chave: a interação humana. Com o virtual shopping, vamos replicar a experiência física de receber aconselhamento personalizado de um especialista em loja e trazemo-lo para o online. Isto vai capacitar os nossos retalhistas parceiros a dar vida às lojas online e a construir relacionamentos duradouros com os clientes."