Fintech SaltPay compra Pagaqui, quer Hub no Porto e contratar mais de 600

A fintech SaltPay comprou a Pagaqui, empresa nacional que atua na área de pagamentos, quer criar um centro tecnológico no Porto e contratar mais de 600 profissionais, em diferentes áreas, até 2022. O valor da operação não foi divulgado.

"A aquisição da Pagaqui marca o nosso primeiro investimento em Portugal. Acreditamos que Portugal será o centro da nossa inovação tecnológica, que irá proporcionar às PME a próxima geração de ferramentas e serviços que permitem vender mais e gerir melhor os seus negócios", afirma Ali Mazanderani, chairman da SaltPay, citado em nota de imprensa.

"João Barros e a sua equipa na Pagaqui serão uma parte integral da nossa expansão no mercado português e fundamentais para ajudar comerciantes, por toda a Europa, a saírem mais fortes desta crise", diz ainda o responsável da SaltPay.

"Fazermos parte da SaltPay permite-nos melhorar os produtos e serviços e alargarmos a nossa oferta. Passamos a ter uma dimensão internacional e a possibilidade de partilhar competências que serão uma mais valia para os atuais e potenciais clientes, permitindo-nos delinear uma estratégia comercial assertiva e aumentar a nossa quota de mercado", adianta João Barros, CEO da Pagaqui, empresa de pagamentos fundada em 2014, citado em nota de imprensa.

Hub tecnológico no Porto

A entrada em Portugal da SaltPay faz parte da estratégia internacional do grupo que tem uma forte aposta no mercado europeu, contando atualmente com operações em mais de 10 países, justifica a companhia.

A fintech quer criar no Porto um hub tecnológico "com o objetivo de reunir uma equipa de talentos multidisciplinar em áreas distintas como as tecnologias de informação, para a criação de serviços em áreas como Acquiring, Sistemas de EPOS, CRM, Loyalty Manager e E-commerce".

Até ao final do ano, a SaltPay prevê contratar para este hub mais de 180 profissionais que irão "desenvolver soluções e produtos que reforcem o serviço prestado ao cliente". Até final de 2022 querem ter mais de 550 colaboradores, "maioritariamente engenheiros ao nível das infraestruturas tecnológicas e de software, constituindo-se assim como um centro de excelência a nível europeu."

Além do Hub localizado no Porto, a SaltPay pretende ainda contratar cerca de 100 colaboradores para a região de Lisboa.

"O hub tecnológico do grupo SaltPay irá permitir reforçar a nossa oferta em termos de equipamentos e serviços inovadores, assentes em tecnologia própria muito competitiva. A nossa estratégia de atuação será focada na melhoria do serviço ao cliente e na oferta de equipamentos de utilização intuitiva e prática, em complemento com um acompanhamento de proximidade ao cliente. Iremos, com certeza, dinamizar as ferramentas digitais que são cada vez mais uma necessidade e são efetivamente o presente o futuro dos pagamentos", diz João Barros.

A SaltPay está a seguir uma "política de contratações alternada, entre recursos com elevada especialização e recém-licenciados, garantindo assim, de forma mais célere, um comprometimento com a estratégia da empresa e uma maximização da sua competitividade no curto e médio prazo", informa a companhia.