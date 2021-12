FIRMA interessada em comprar o Banco Efisa

Dinheiro Vivo 30 Dezembro, 2021 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Cerca de dois meses depois do Banco de Portugal ter chumbado a venda do Efisa ao grupo do Bahrein IIBG Holdings, o banco atrai o interesse da agência de investimento e negócios portuguesa FIRMA, de acordo com o jornal "Eco" esta quinta-feira.

A empresa de Bernardo Theotónio-Pereira e Francisco Mendes-Palma que lançar uma nova instituição financeira "de capital nacional com parceiros internacionais e totalmente digital" e, por isso, procura adquirir uma licença bancária, conta o mesmo jornal. O Banco Efisa, que pertencia ao BPN e que foi nacionalizado em conjunto com esse banco em 2008, será o alvo da FIRMA.

Esta é a terceira vez que uma entidade procura adquirir o Efisa. Primeiro à Pivot, que reunia um conjunto de investidores como a Aethel, de Ricardo Santos Silva e Aba Schubert, ou o ex-ministro Miguel Relvas, em 2015, e oferecia mais de 38 milhões. Depois, surgiu o grupo árabe IIBG Holdings, mas o negócio foi chumbado em outubro pelo Banco de Portugal por não estarem reunidas as condições, segundo contou o "Jornal Económico".