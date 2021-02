Fisco. Empresas municipais cobram IVA indevido na fatura da água

Dinheiro Vivo 03 Fevereiro, 2021 • 09:06 Partilhar este artigo Facebook

As empresas locais responsáveis pelo saneamento de águas residuais e pela gestão de resíduos urbanos, serviços cobrados com a fatura da água, não podem cobrar IVA aos consumidores, determina a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), noticia o Jornal de Negócios. O entendimento da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), o regulador do setor, é que deve ser feita a cobrança, o que tem levado empresas a realizar essa cobrança na fatura, criando uma situação de desigualdade entre os consumidores e as empresas gestores.



A Águas do Porto, Águas de Coimbra ou Águas de Gaia são algumas das empresas municiais que cobram IVA, segundo os seus tarifários públicos. A Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN) deixou de o fazer este ano, após indicação da AT.

O problema coloca-se em relação aos casos em que quem presta o serviço é uma empresa local, participada e detida pelas autarquias.

A ERSAR tem tido um entendimento diferente sobre o tema, pelo que as empresas que cobram IVA apoiam-se nas indicações do regulador para o fazer.

"Estão isentas de IVA caso estes serviços sejam prestados por serviços municipais ou municipalizados", mas se forem prestados por uma empresa municipal ou por uma empresa concessionária, então ao custo das ditas tarifas já terá de se somar o IVA à taxa reduzida, argumenta a ERSAR

.O Fisco vai clarificar "assertivamente as regras tributáveis" aplicáveis nesta matéria, assim "assegurando o restabelecimento da igualdade de tratamento dos destinatários dos serviços de saneamento de águas residuais e de recolha de resíduos urbanos", diz fonte oficial da AT, em declarações ao Jornal de Negócios.