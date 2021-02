Fisco vai ceder dados para validar o Apoiar Rendas

Uma transeunte na Rua de Alcamin, uma das principais ruas do comércio no centro histórico de Elvas, no primeiro dia de confinamento geral em todo o território nacional continental. No âmbito da modificação do estado de emergência em vigor, a partir de dia 15 janeiro, e da prorrogação por mais quinze dias, até 30 de janeiro, o Governo determinou conjunto de medidas extraordinárias para limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública. Elvas, 15 de janeiro de 2021. NUNO VEIGA/LUSA

