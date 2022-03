Fish Revolution vai dar peixe em forma de massa aos mais novos

Massa talharim de pescada, para que os mais novos consumam mais proteína do peixe © DR

Chegou o projeto Fish Revolution, que pretende pôr as crianças em idade escolar a comer peixe, sem reclamar.

Da iniciativa da Eurest, que se uniu em parceria com a Pescanova, nasce agora o peixe em forma de massa talharim. Ou seja, esta massa é feita à base de peixe - talharins de pescada - e tem como base 70% de pescada do cabo certificada. "O talharim de pescada promove uma nova forma de consumir pescado - peixe em forma de massa talharim - para além de aliar o valor nutricional do peixe ao gosto que as crianças e jovens têm por massas", explica a Eurest em comunicado.

O Fish Revolution vai ser implementado junto das escolas e das instituições de ensino superior onde a Eurest opera. Talharins de pescada salteados com legumes, Talharins de pescada com molho de tomate e Talharins de pescada com queijo parmesão, são três os pratos criados pelo chef espanhol, Ángel León, que tem três estrelas Michelin e que irão entrar nas ementas daquelas instituições escolares.

"Como se costuma dizer, os olhos também comem e é o caso! Quem não sabe do que se trata, diz que é massa. Mas, na verdade não é massa, é peixe em forma de massa talharim", diz Beatriz Oliveira, Nutricionista e Diretora da Qualidade da Eurest Portugal. "É com este conceito inovador que queremos promover a ingestão de proteína do peixe nos menus escolares, apresentando pratos com texturas, sabores e formatos atraentes para os mais pequenos. Acreditamos que este novo conceito de ingerir peixe é perfeito para as crianças no que diz respeito ao aspeto, aroma e sabor", refere.