Fitch corta perspetiva a longo prazo do BCP para negativa

A agência de ‘rating’ Fitch reduziu o ‘outlook’ (perspetiva) a longo prazo do BCP de positivo para negativo, de acordo com um comunicado publicado esta sexta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A instituição adiantou que a agência “tem vindo a rever os ‘ratings’ da banca europeia em diferentes geografias, motivada pela disrupção causada pelo surto de coronavírus”, e que, por isso, “fez também uma reavaliação do mercado português”.

Para o BCP, essa alteração traduziu-se na reafirmação do “rating de longo prazo do banco em ‘BB'” e o “seu ‘rating’ intrínseco em ‘bb'”.

A Fitch atribuiu ainda “o ‘rating’ ‘BB-‘ à dívida sénior não preferencial do banco, e o rating ‘B+’ à dívida Tier 2, de acordo com a sua nova metodologia de ‘rating’ de bancos”, segundo o BCP.

A agência concedeu ainda um “‘rating’ ‘BB+’/ ‘B’ aos depósitos”, o que, segundo a instituição, reflete “a visão da Fitch Ratings do maior nível de proteção dos depositantes”.

Também hoje a Fitch melhorou a avaliação da dívida sénior de longo prazo do BPI, de “BBB” para “BBB+”, reafirmou o ‘rating’ do banco em “BBB”, mas piorou a perspetiva, de estável para negativa.

A agência manteve também o ‘rating’ da dívida sénior de longo prazo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e reduziu a perspetiva de estável para negativa, devido ao impacto da pandemia covid-19.