FItch desce rating da companhia aérea russa Aeroflot por risco de incumprimento

A Fitch baixou o rating da Aeroflot para 'CC' por considerar que a companhia aérea de bandeira russa apresenta um elevado risco de incumprimento financeiro.

Num relatório publicado esta segunda-feira, 14, sobre a recuperação das companhias aéreas europeias impactadas pelo conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, a agência de cotação financeira esclarece que "a única companhia a sofrer uma descida na classificação de rating é a Aeroflot".

A decisão é justificada pelas sanções de que a empresa está a ser alvo que prejudicam o fornecimento dos seus aviões e a aquisição de peças suplentes "que prejudicarão gravemente os seus negócios devido à sua frota alugada, sobretudo nos aviões Boieng e AIrbus", diz a nota.

A Fitch refere que a operação das transportadoras aéreas europeias está a ser prejudicada devido, sobretudo, ao aumento dos preços dos combustíveis. A agência de rating alerta para a possibilidade de, com a subida da inflação, as companhias aéreas compensarem os custos por via de um aumento dos bilhetes.

Para a Fitch, o tráfego aéreo só atingirá os níveis pré-pandemia de 2019 em 2024.