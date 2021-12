Fitch mantém 'rating' da Brisa Concessão Rodoviária com perspetiva "estável"

A agência de notação financeira Fitch manteve o 'rating' da Brisa Concessão Rodoviária em A- e com 'outlook' (perspetiva) "estável", indicou a concessionária em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No dia 21 de setembro, a agência Moody´s subiu a notação de 'rating' da Brisa - Concessão Rodoviária de "Baa2" para "Baa1", na sequência da subida da notação de Portugal, conjugada com a "elevada resiliência financeira demonstrada" face às perdas de tráfego decorrentes da pandemia.

Esta decisão, justificou a empresa, "foi tomada na sequência do 'upgrade' [melhoria] efetuado à República Portuguesa, conjugado com a elevada resiliência financeira demonstrada pela BCR face às perdas acentuadas de tráfego decorrentes das restrições à mobilidade provocadas pela pandemia da covid-19".

O 'rating' é uma classificação atribuída pelas agências de notação financeira que avalia o risco de crédito (capacidade de pagar a dívida) de um emissor, que pode ser um país ou uma empresa.

A Brisa Concessão Rodoviária totalizou 52 milhões de euros de lucro entre janeiro e junho, mais 50,8% do que no primeiro semestre de 2020, segundo foi comunicado ao mercado.

"O resultado líquido atingiu os 52 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, o que representa um aumento de 50,8% face ao primeiro semestre de 2020, mas uma queda de 37,5% quando comparado com os 83,2 milhões de euros atingidos no primeiro semestre de 2019", lê-se num comunicado enviado à CMVM em julho.